На 23 април 2026 г. след интензивни грижи и проведеното до момента лечение лекарите в УМБАЛ „Медика Русе“ са успели да овладеят критичното състояние на пациентката от село Ситово, която по данни на полицията е била залята със спирт и запалена от мъжа, с когото е живеела на семейни начала.

Мъж запали приятелката си в силистренското село Ситово

Тя е изведена от реанимация и лечението ѝ продължава в Отделението по пластично-възстановителна и реконструктивна хирургия. Жената е екстубирана и контактна, но състоянието ѝ остава тежко.

С пациентката работят мултидисциплинарни екипи, предвид тежестта на травмите. Още днес ѝ предстои нова оперативна интервенция на засегнатите зони. До момента са извършени три ексцизионни почиствания с превръзки на увредените тъкани, както и две пластики на изгорелите области в зоните на главата, шията, гърдите и горните крайници. Проведени са консултации с психиатър, а в грижата за нея са включени и психолози, които оказват необходимата подкрепа в процеса на лечението и възстановяването.

Необходимостта от кръв и кръвни продукти продължава, тъй като предстоят още интервенции. Семейството на пациентката и УМБАЛ „Медика Русе“ благодарят на всички кръводарители, които до момента са се отзовали и са помогнали в този изключително труден момент. Желаещите да дарят кръв могат да го направят в отделенията по трансфузионна хематология в Русе, Разград, Плевен, Габрово, Велико Търново и Ловеч. Екипите на болницата продължават да полагат всички необходими усилия за лечението на пациентката.