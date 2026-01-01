Лекари в университетската болница „Медика“ в Русе се борят за живота на 48-годишната Стефка Колева, жертва на опит за убийство. Случаят е от силистренското село Ситово.

Мъж запали приятелката си в силистренското село Ситово

По информация на полицията, на 12 април мъжът, с когото тя живеела на семейни начала, я залял със спирт и я подпалил, след което е отнел живота си. Сега близките на жената се опитват да осигурят кръводарители.

Близки на жената разказват, че тя е била жертва на системен тормоз в продължение на месеци. Сестрата на Стефка описва момента, в който пострадалата ѝ се е обадила след нападението, предава NOVA.

„Каза ми: „Ела бързо, горя, изгорях“. Попитах я къде е, тя каза - в общежитието“, разказва жената. Тя незабавно уведомява свой близък, който първи достига до мястото.

Борят се за живота на жената, запалена от мъжа си: Близките ѝ търсят спешно кръводарители

По думите ѝ, когато влизат в стаята, жената е с тежки изгаряния по цялото тяло от кръста нагоре. Въпреки състоянието си, тя успява да каже, че е била залята със запалителна течност и подпалена.

Близките твърдят, че насилието не е било инцидентно, а продължило около около 6 месеца. Според тях мъжът е упражнявал постоянен психически тормоз и не е оставял жената на спокойствие, включително чрез непрекъснати обаждания.

Семейството посочва, че са правили опити да я отделят от него, но без успех, тъй като той продължавал да я преследва и притеснява.

След първоначално лечение в болницата в Силистра, пострадалата е транспортирана в „Медика“ в Русе, където е настанена в отделение по изгаряния. Лекарите съобщават, че състоянието ѝ остава тежко и критично, с нужда от множество операции и сериозни количества кръв.

Близките вече са отправили спешен апел за кръводаряване. По думите им само за един ден са необходими поне двама дарители, а предстоят още операции с голяма кръвозагуба.

Жената е с кръвна група нулева положителна, но според лекарите може да се дарява кръв от различни групи при спешни случаи. Кръводаряване може да се извърши в Русе, Разград, Велико Търново, Ловеч и Плевен.

Всеки желаещ може да дари кръв в отделението по трансфузионна хематология в Русе, като посочи, че е за пациентката Стефка Теменужкова Колева.