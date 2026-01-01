Строителни дейности в имот на ул. „Калоян“ в Русе са довели до появата на пукнатини в съседна къща на около 100 години. Собственичката Людмила Стоянова е подала сигнали до различни институции, но по думите ѝ получените отговори сочат, че строителството е законно и няма установени нарушения.

Дейностите започват през лятото на миналата година. Според Стоянова използването на тежка строителна техника е довело до напукване на дома ѝ. Тя е сезирала институциите, отговорни за контрола върху строителството, но в отговорите си те посочват, че не е заинтересовано лице и няма право да участва в съответните административни процедури.

Допълнително притеснение за собственичката предизвиква изграждането на висока ограда непосредствено до прозореца на кухнята ѝ. Документи, получени по Закона за достъп до обществена информация, сочат, че в съседния имот е предвиден басейн.

Казусът включва и заповед на кмета на Русе, с която семейството на Стоянова е задължено да осигури достъп на строители за полагане на топлоизолация по оградата. Според изложената информация съоръжението изпълнява и функцията на стена на басейна.

Архитект Венцислав Илиев коментира случая пред Българското национално радио, като разяснява приложимите законови изисквания. По думите му при реализирането на строителството не са спазени изискванията за височината на оградата и отстоянията от съседните имоти, а мястото на басейна също поражда въпроси.

Случаят се развива на ул. „Калоян“ в Русе — район с множество сгради, обявени за паметници на културата. Въпросите за законосъобразността на строителството и спазването на изискванията за опазване на историческата среда остават във фокуса на казуса.