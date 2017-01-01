Засякоха шофьор без книжка да кара кола с невалидни табели

„Фолксваген Голф“ с транзитни табели е спрян за проверка по пътя между исперихските села Къпиновци и Лъвино – съобщават от ОДМВР-Разград.

Около 17.30 часа на 1 март е установено, че регистрационните табели са с изтекъл срок на валидност. Автомобилът се управлявал от неправоспособен водач – Р.К. на 23 години от Лъвино.

По случая е образувано досъдебно производство.



