Засякоха шофьор без книжка да кара кола с невалидни табели
Крадец отмъкна пари от поликлиниката в Банско / полиция / Sofia Photo Agency, архив
„Фолксваген Голф“ с транзитни табели е спрян за проверка по пътя между исперихските села Къпиновци и Лъвино – съобщават от ОДМВР-Разград.
Около 17.30 часа на 1 март е установено, че регистрационните табели са с изтекъл срок на валидност. Автомобилът се управлявал от неправоспособен водач – Р.К. на 23 години от Лъвино.
По случая е образувано досъдебно производство.
Около 17.30 часа на 1 март е установено, че регистрационните табели са с изтекъл срок на валидност. Автомобилът се управлявал от неправоспособен водач – Р.К. на 23 години от Лъвино.
По случая е образувано досъдебно производство.