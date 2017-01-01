Засякоха двама 16-годишни да карат мотори без табели

Два мотора без регистрационни табели са засечени при полицейска проверка, извършена по пътя между исперихските села Вазово и Райнино – съобщават от ОДМВР-Разград.

Около 13 часа на 22 февруари в близост до стопанския двор на село Вазово е спрян мотопед „Дерби“, управляван от 16-годишния С.И. Освен че двуколесното превозно средство не било регистрирано по надлежния ред, се оказало, че водачът е неправоспособен. Вторият спрян водач – Д.Б. на 16 години от селото управлявал мотоциклет „Сукида“, отново без регистрационни табели и без свидетелство за правоуправление.

И по двата случая са образувани бързи производства.



