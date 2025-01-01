Подходът към Бетонния мост в Пловдив откъм бул. "Христо Ботев" в посока район "Южен" се затваря за движение от 08:30 до 16:30 часа, това предаде БНР, позовавайки се на информация от "Организация и контрол на транспорта".

Причината е преасфалтиране на повредената настилка от северната страна на моста. Ремонтът ще бъде извършен за сметка на фирмата, която положи асфалта.

Заради затварянето ще се промени маршрутът на автобусни линии №1, 11, 27 и 36. Автобусите ще продължават по бул. „Христо Ботев“ в посока Централна гара.