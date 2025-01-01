Пожар е избухнал в пловдивския район "Тракия". Горят сухи треви и храсти, като пламъците са в близост до Ботаническа градина и бившата Белодробна болница, като в близост има и електрическа подстанция, предава БНР.

Районът на пожара е силно задимен, шест екипа на пожарната се борят с пламъците. "Пожарът вече е локализиран и няма опасност за хората в близост", съобщи за Радио Пловдив директорът на Пловдивската пожарна старши комисар Васил Димов.

Има и екипи на Пето районно полицейско управление. "Не се е наложило спиране на електричеството по четирите далекопровода в рйона. На място е бил и екип на енергийния системен оператор", каза още ст. комисар Димов.

По думите му на място все още работят противопожарни екипи, които гасят оставащите огнища.