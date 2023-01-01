Хванаха двама шофьори в нетрезво състояние в Пловдивско, стана ясно от полицията.
Малко след 16:00ч. във вторник 49-годишен мъж е шофирал в града под въздействие на алкохол над 3 промила.
Пиян пешеходец беше ударен от кола в Силистренско
В ранните часове на днешния ден в село Триводици в подобно нарушение бил засечен и 38-годишен зад волана, чиято проба с дрегер отчела около 1,5 промила.
Срещу мъжете е започнато разследване.
Малко след 16:00ч. във вторник 49-годишен мъж е шофирал в града под въздействие на алкохол над 3 промила.
Пиян пешеходец беше ударен от кола в Силистренско
В ранните часове на днешния ден в село Триводици в подобно нарушение бил засечен и 38-годишен зад волана, чиято проба с дрегер отчела около 1,5 промила.
Срещу мъжете е започнато разследване.