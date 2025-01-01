Разследват агресия между шофьори заради спор за паркомясто в Кнежа, съобщиха от полицията.

Нанесени са материални щети по кола. Инцидентът е станал на 4 нормври. Спорът е станал между 50-годишен водач и 29-годишен шофьор.

След потегляне на по-възрастния мъж, опонентът му го е последвал и два пъти умишлено го е блъснал в задната броня.

В хода на проверката е дошъл роднина на шофьора - 18-годишен. Той е нанесъл удар с крак по предна врата на колата, вследствие, на което я деформирал.

За бруталната агресия 18-годишният и 29-годишният са задържани.