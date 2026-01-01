С приемане на строя от министър-председателя Румен Радев и изпълнение на гайди от курсанти започна официалната церемония по изпращането на 75-ия випуск „Априлски – 2026“ на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Плевен. В рамките на тържеството бяха връчени първите офицерски звания и дипломите на курсантите, както и свидетелствата за професионална квалификация „сержант“ на кадетите.

Премиерът награди първенеца на випуска – лейтенант Сияна Янкова от специализация „Летец – пилот“, а пред строя беше прочетено приветствие от името на върховния главнокомандващ и президент Илияна Йотова.

В словото си Румен Радев подчерта, че присвояването на първо офицерско звание е не просто тържествен акт, а огромна отговорност. „Днес вие се посвещавате на святата мисия – гарантиране на въздушния суверенитет на Родината“, заяви министър-председателят. Той акцентира, че непрекъснато променящата се среда за сигурност и бързото развитие на технологиите поставят нови изисквания пред Военновъздушните сили.

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„Растящите непрекъснато предизвикателства в средата за сигурност и бурното развитие на иновациите изискват от личния състав на Военновъздушните сили непрестанно да се адаптира към новите технологии, безпилотните летателни системи, изкуствения интелект, космическите технологии и кибероперациите, помитайки остарели догми“, подчерта Радев.

По думите му военната авиация е носител на добродетелите и гордостта на нацията. Той благодари на преподавателите във ВВВУ „Георги Бенковски“, което определи като „авиационната Алма матер, школа по родолюбие и мъжество“, за тяхната всеотдайност и професионализъм. Благодарност отправи и към обществеността на Плевен, както и към семействата на курсантите за подкрепата им.

Премиерът се обърна и лично към випускниците, техните преподаватели и близки, като заяви, че се гордее, че самият той е възпитаник на ВВВУ „Георги Бенковски“, където „енергията и дръзновението на младостта се срещат с мъдростта и опита на знанието“.

Премиерът връчва наградата на първенеца на випуска лейтенант Сияна Янкова / БТА

От името на завършващите лейтенант Сияна Янкова заяви, че тя и нейните колеги поемат по своя професионален път със съзнанието, че истинската сила не се измерва само със знанията и успехите, а с характера.

„Да останеш верен на принципите си, дори когато е най-трудно“, каза тя и призова да не забравяме, че историята не се създава само в съдбоносни времена, а и днес, защото всяко поколение има своите герои – не тези, които говорят най-силно, а онези, които остават верни на съвестта си.

Лейтенант Янкова пожела на своите колеги да служат честно и достойно на пагона и на Родината и да вървят напред с вяра в България.

Началникът на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски също поздрави младите офицери.

„Днес изпращаме към строя на Българската армия хора, които са избрали не най-лесния, а най-отговорния път – пътя на службата, на дълга и на България“, каза той.

По думите му офицерът служи не на себе си и не на своето време, а на България, а най-голямата сила на армията е българският военнослужещ.

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„Подчинените изпълняват заповеди, но следват личности. Истинският командир никога не изисква от хората си повече, отколкото изисква от самия себе си. Неговият най-силен аргумент не са думите, а личният пример“, подчерта бригаден генерал Радойски.

Поздрав към випускниците отправи и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По време на церемонията беше отслужен водосвет от отец Милен от плевенския храм „Света Параскева“, а тържеството завърши с марш на новите офицери и сержанти.

Сред официалните гости бяха кметът на Плевен Валентин Христов, председателят на Общинския съвет Иван Малкодански, областният управител Иван Петков, съветникът на президента по сигурност и отбрана Илия Милушев, командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, ректори на висши учебни заведения, командири на военни формирования, представители на академичната общност и родолюбиви организации.

След официалната церемония министър-председателят посети Изнесения комплекс за авиационно образование към ВВВУ „Георги Бенковски“ в Плевен, където беше открит барелеф на авиаторите проф. Цветан Лазаров и Асен Йорданов, смятани за „бащите на българското самолетостроене“.