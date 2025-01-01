48-годишен мъж нападна младежи в Перник заради дъщеря си, съобщиха от полицията.

На 2 ноември в кв. „Църква“ възникнал конфликт между него и група младежи.

Бащата се е намесил след сигнал от дъщеря си, която твърдяла, че била замеряна с камъни от момчета в района.

Мъжът е отишъл да потърси обяснение, при което се разразил спор, съпроводен с обидни реплики и подвиквания.

По време на конфликта младежите започнали да замерят мъжа с парчета асфалт, а той, с цел да ги сплаши, извадил водопроводен кран от автомобила си, без да го използва.

Бащата е с нараняване на ръката, а едно от момчетата - с рана на главата. Изясняват се обстоятелствата, довели до получените травми.

Мъжът е задържан и действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.