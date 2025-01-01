Иззеха голямо количество контрабандни цигари, парични средства, неистински доларови банкноти и вейпове при спецакция в Перник, съобщиха от МВР.

МВР

След предварителна информация, на 25 септември в кв. „Рудничар“ е проверен автомобил с двама 40-годишни мъже.

След акция в Перник: Спипаха нелегални стоки, продажба на цигари без разрешително и алкохол с изтекъл бандерол

Намерени са 20 000 къса цигари без акцизен бандерол. Претърсени са и жилищата им, като са открити още 17 400 къса контрабандни цигари, 11 500 лева, множество неистински доларови банкноти с различен номинал, 5 вейпа без бандерол, чужда банкова карта и лична карта.

МВР

Двамата мъже, единият от които е с криминални регистрации за кражби, грабежи, наркотици и е изтърпявал ефективни присъди, са задържани.

МВР

За случая е уведомена прокуратурата.