Две къщи избухнаха в пламъци край Перник, съобщиха от полицията.

Малко след 04:00 ч. бил подаден сигнал на тел. 112 за горяща къща в пернишкото с. Драгичево. Два противопожарни екипа реагирали незабавно. Благодарение на бързата им намеса щетите са минимални – изгорели около 4 кв. м покривна конструкция на сградата. Причината е нарушена технология.

Около 11:35 ч. пламнала къща в гр. Брезник. Местни огнеборци и подкрепление от гр. Перник локализирали пламъците. В резултат на късо съединение са изгорели бяла, черна и компютърна техника, около 5 кв. м покривна конструкция и дограма на сградата. Няма пострадали хора.