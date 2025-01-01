Девет души са задържани при спецакция през почивните дни в Пернишко, съобщиха от полицията. Петима от тях са арестувани за притежаване на наркотични вещества, а останалите са установени да шофират след употребата на алкохол и опиати.

На паркинга на голям търговски център в гр. Перник криминалисти проверили лек автомобил, управляван от 23-годишен столичанин. В колата са открити и иззети 25 хапчета с тегло около 50 гр., реагирали на екстази, и бучка бяло кристално вещество с тегло около 15 гр., реагирало на амфетамин. Последвали процесуално-следствени действия на адрес в гр. София, обитаван от младежа, където разследващите намерили и иззели 3 електронни везни, 110 таблетки екстази, 15 хартиени свивки с вещество на бучки и тегло 8 грама, реагирало на кокаин, 3 мобилни тефлона и около 700 лева. На място е установен и задържан 26-годишен местен жител.

ОД на МВР - Перник

В района на ЖП-Гара Перник, на ул. „Люлякова“ в гр. Радомир и в пернишкото с. Рударци органите на реда задържали трима мъже на 21, 22 и 26 години. Иззети са около 15 грама екстази, половин грам амфетамин и около 2 грама марихуана.

На ул. „Козлодуй“ в гр. Перник е установен 58-годишен мъж, седнал зад волана с 2,05 промила алкохол в издишания въздух. С 1,35 промила алкохол е управлявал лек автомобил 41-годишен перничанин, а 26-годишен столичанин и 36-годишен перничанин са шофирали под въздействието на канабис, амфетамин и метамфетамин.

Деветимата са били задържани за срок до 24 часа с полицейски мерки.

Случаите се разследват.