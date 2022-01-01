Много ценно дарение получи Историческият музей в Чипровци от американско семейство. То изпратило килими от 18-и и 19-и век, които се оказват най-старите в колекцията на Чипровската галерия.



„Получихме изключително ценни за чипровското килимарство експонати. Един от тях е молитвено килимче, тъкано от българска мюсюлманка от Лудогорието”, похвали се д-р Анита Комитска, директор на Историческия музей в Чипровци.



Пени и Тим, семейството, дарило килимите, разказват как са се сдобили с тях – някои изкупували от български прекупвачи в Турция и САЩ, други – от колекционери.