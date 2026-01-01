Десетки семейства в Ловеч посрещат студените есенни дни с течове в апартаментите си заради забавено и незавършено саниране на блока им. Въпреки че ремонтът трябвало да приключи още на 30 юни, сградата продължава да е в незавършен вид, а живеещите в нея се притесняват от предстоящите дъждове и снегове.

В блока живеят 117 семейства или около 400 души. Хората се оплакват от проникваща в апартаментите им вода, пълни мазета и проблеми с изпълнението на строителните дейности. По думите им преди началото на ремонта не са имали подобни проблеми.

Бунт в „Подуяне“: граждани излязоха на протест срещу некачествено строителство

„Санирането започна на 17 февруари и трябваше да приключи на 30 юни. Към 30 юни обаче около 30% от сградата беше облепена само със стиропор. Нямаше мазилки, нямаше нищо“, разказа в ефира на "Здравей, България" по NOVA председателят на Сдружението на собствениците и инициатор на проекта по санирането Тотьо Богданов.

По думите му, след многократни посещения в общината и срещи с представители на различни институции, хората неколкократно получавали уверения, че ще бъдат изпратени допълнителни работници и ремонтът ще се ускори. Въпреки обещанията обаче, сградата все още не е завършена. Най-сериозните притеснения са свързани с наближаващата зима. Част от прозорците не са завършени правилно, липсват подпрозоречни дъски, а вода прониква зад изолацията и навлиза в жилищата.

„Има хора, които буквално имат водопади в домовете си. Нямаме нищо против водопадите, но не е хубаво да са в хола или в спалнята ни“, коментира Богданов.

Той поставя под въпрос и работата на строителния надзор. Според него представители на институцията са посещавали обекта само веднъж или два пъти за осем месеца, въпреки че е необходимо да следят редовно изпълнението на дейностите.

Горещи течове, влага и риск от късо съединение в абонатна станция в блок в София

Жителите подават жалби за установените проблеми, но засега не виждат трайно решение. „Положението е трагично. Преди началото на санирането никога не сме имали течове от покрива, нито вода в мазетата“, заяви Богданов.

Проблеми има и с монтажа на дограмата и състоянието на терасите. Собственици на жилища твърдят, че прозорците не са закрепени надеждно, а при изпълнението на изолацията са повредени настилки. „И двата ми балкона са надупчени като швейцарско сирене. С дюбелите за закрепване на стиропора са надупчили гранитогреса. В кухнята, покрай прозореца, има около 20 дупки“, разказа един от потърпевшите.

Хората се опасяват, че с настъпването на студените месеци щетите ще се увеличат, а влагата ще създаде допълнителни проблеми.

Междувременно недоволството сред живеещите расте, включително към хората, които първоначално са подкрепили участието на блока в програмата за саниране.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщават, че над 100 блока в страната все още не са завършени. Срокът за приключване на дейностите е удължен до 11 ноември, защото парите са по ПВУ и има изисквания, свързани с изпълнението на програмата и разплащането на средствата. От министерството посочват още, че случаят с този и други незавършени блокове може да бъде предаден на прокуратурата.

От Община Ловеч също признават, че има сериозен проблем. Според заявената позиция от тяхна страна първо трябва да бъдат установени неизпълнените дейности, след което отговорната фирма ще бъде санкционирана. Засега обаче няма яснота дали ремонтът ще приключи скоро.