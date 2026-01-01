Абонатна станция се е превърнала в абсурден спа център, който е опасен за здравето на цял блок. Горещи течове, спукани тръби, влага по стените, пара, която кондензира и може да предизвика късо съединение. Такъв „бонус” получават клиенти на „Топлофикация” в София, разказва Румен Бахов в "Здравей, България".

Жителите на блок 21 в квартал „Изток” са монтирали мощен вентилатор, който издухва огромно количество пара извън мазетата. Освен това отварят всички прозорци по стълбището, за да не става сауна. Влагата влиза и в апартаментите им.

Хората казват, че проблемът е започнал от месец април. Оттогава пишат жалби, но отговор не получават.

В съседния блок 22, в гаражите също има проблем. Хората казват, че след сменена тръба, не е заустено добре и влиза подпочвена вода. Освен това влиза и дъждовна вода, след като при ремонт не било уплътнено добре.

В квартала събират подписка, с която да подадат жалби навсякъде, където могат, заради постоянни спирания на топлата вода.

От „Топлофикация” казаха, че следващата седмица предстои ремонт.