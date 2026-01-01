Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски откри нова спортна площадка с фитнес уреди в двора на Държавната психиатрична болница в Ловеч. Заедно с него лентата прерязаха директорът на лечебното заведение д-р Людмил Тумбев, съдия Владислава Цариградска, член на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България, Калина Иванова, представител на Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“.

БТА

„Спортната площадка ще бъде обща за всички, за нашите болни, за потребителите на социални услуги. Тя ще допринесе за терапевтичното въздействие и психосоциалната рехабилитация на тях“, заяви д-р Людмил Тумбев.

БТА

Министърът на здравеопазването посочи, че се чувства съпричастен с проблемите на психичното здраве, тъй като работи в тази сфера от повече от 30 години. „Тук всъщност това, което виждам и което се случва, е модел на добра практика - координация на грижата между болничната услуга и дневния център, защитеното жилище. Изобщо това, което искаме да видим на територията на цялата страна, защото още го няма. Моделът Ловеч трябва да бъде подкрепен, надграден и практикуван от колкото може повече колеги и други звена в психиатричното обслужване“, добави доц. Околийски.

БТА

Той каза, че е впечатлен от това, което е направено с дарения в детското отделение на болницата. Според него това трябва да е грижа на държавата. „Надявам се съвсем в обозримо бъдеще да има много по-голямо внимание към проблемите на хората с психични заболявания в България. В навечерието на най-хубавия християнски празник пожелавам на всички вас здраве, крепко здраве и психично здраве, защото няма здраве без психично здраве“, каза още здравният министър.

БТА

Поздрав за новото съоръжение отправи и заместник-кметът на Ловеч д-р Алдин Начков.

„Тази инвестиция е не само подобряване на материалната база, а и начин на показване на отношение и грижа към психичното здраве от страна на обществото. Психичното здраве е тема, която трябва да носи ангажираност в цялото общество, а не само от институциите“, посочи д-р Начков.

Съдия Владислава Цариградска се обърна към присъстващите от името на Съюза на съдиите в България, като посочи, че причината да бъдат толкова ангажирани с каузата е на първо място, че личността и достойнството на всеки един човек е еднакво значимо за държавата и за обществото. Това е върховен принцип, прогласен в Конституцията на Република България.

БТА

„Това, което е много тъжно и което ангажира всички нас, съдиите, да бъдем много по-активни от обичайното, е, че хората с психични разстройства в повечето пъти не могат сами да претендират и да отстояват правата си. Това означава, че всички останали трябва да правят нещо много повече от обичайното, за да може останалите хора да бъдат действително равни по достойнства с всички нас“, заяви Цариградска.

Тя добави, че заедно с нейните колеги се опитват да помогнат да достигнем по-модерния свят, в който хората с психични разстройства са редом и равно с всички останали, които правят нещо повече от обичайното. „Така че много се радвам, поздравявам цялата ловешка общност и се надявам действително това да бъде един добър пример и едно начало на междуинституционалното сътрудничество и големия разговор в обществото, защото ние сме свикнали да чуваме за хората с психични заболявания, само когато се случи някой трагичен инцидент, без да си дадем сметка, че всъщност не болестта и не болният човек са причина за инцидента, а това, че хората биват оставени сами на себе си и на коварната болест“, посочи още съдия Цариградска.

БТА

Инициативата за изграждане на спортната площадка е на Съюза на съдиите в България и Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“. Средствата – пет хиляди евро, са събрани с дарителска кампания.

„Това не е просто спортна площадка. За нас със сигурност това е символ на една прокрадваща се идея за това, че възстановяването на хората с психични разстройства не е обект само на една система и не лежи отговорността за това хората да имат по-високо качество на живот само в определени ръце. Това е обща мисия на всички нас и тогава, когато ние се споразумеем като отделни институции, организации и като общество, че всъщност можем да изпълним тази мисия - не просто, ако сме заедно, но ако сме заедно с много отговорност, с много честност помежду си и с много адресиране към конкретните проблеми, само тогава можем да решим нещата като хора, които се предполага, че имаме някакъв ресурс да решаваме нещо“, каза в обръщението си Калина Иванова.

БТА

Съоръжението ще се ползва както от пациентите на лечебното заведение, така и на двете резидентни услуги, които се помещават в същия двор.

На откриването присъстваха още областния управител Поля Върбанова, директори и представители на институции.