Вандал повреди детска площадка и цветарници в Кюстендилско, съобщиха от полицията.
Малко преди полунощ, дупнишки полицаи са задържали 25-годишен жител на село Яхиново за умишлено повреждане и унищожаване на общинско имущество.
Задържаха мъж за палеж, боеприпаси и удар на полицай в Кюстендилско
Той е повредил съоръжения на детска площадка, цветарници пред кметството в селото.
По случая е образувано досъдебно производство и е уведомен е дежурен прокурор.
Малко преди полунощ, дупнишки полицаи са задържали 25-годишен жител на село Яхиново за умишлено повреждане и унищожаване на общинско имущество.
Задържаха мъж за палеж, боеприпаси и удар на полицай в Кюстендилско
Той е повредил съоръжения на детска площадка, цветарници пред кметството в селото.
По случая е образувано досъдебно производство и е уведомен е дежурен прокурор.