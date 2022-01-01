/ Thinkstockphotos
Вандал повреди детска площадка и цветарници в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

Малко преди полунощ, дупнишки полицаи са задържали 25-годишен жител на село Яхиново за умишлено повреждане и унищожаване на общинско имущество.

Задържаха мъж за палеж, боеприпаси и удар на полицай в Кюстендилско

Той е повредил съоръжения на детска площадка, цветарници пред кметството в селото.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомен е дежурен прокурор.

По темата

Кюстендил