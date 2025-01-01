Окръжният съд в Кюстендил наложи постоянен арест на 26-годишен албанец, издирван с Европейска заповед за арест от властите във Федерална република Германия с цел наказателно преследване, съобщиха от обвинението.

Той се издирва за извършени две престъпления в периода: началото на м. декември 2021 г. до 14.12.2021 г. – подбуждане към незаконен внос на наркотици в значителни количества, както и незаконна търговия с наркотични вещества в значителни количества. ЕЗА е издадена от съдия в Районен съд - Вюрцбург на 04.02.2022 г. На 25.09.2025 г. той е пристигнал на ГКПП – Гюешево за влизане в Република България като пътник, с лек автомобил. При въвеждане на личните му данни в информационната система, било установено, че по отношение на него е издадена Европейска заповед за арест.

Задържаният се издирва от съдебните власти на Федерална Република Германия, с цел провеждане на наказателно преследване за две престъпления. Съществува опасност от укриване, доколкото същият няма и не сочи постоянен адрес в Република България, респективно адрес, на който да пребивава. Престъпленията, за които се издирва са наказуеми със затвор - с максимален срок до 15 години. Несъмнено същите съставляват безспорно престъпления по законодателството на Република България, се посочва в мотивите на Окръжен съд Кюстендил.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд София.