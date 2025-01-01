Заловиха семейство с наркотици и пари в Бургас, съобщиха от полицията.

Те са хванати след спецакция в кв. „Победа“ на улиците „Опълченска“ и „Владислав“. В дома на ул. „Опълченска“, обитаван от 43-годишен мъж, са намерени амфетамин, електронна везна и множество найлонови пликчета.

От жилището са иззети и множество банкноти с различна номинална стойност в размер на около 28 000 лева. Задържани са собственикът на жилището - 43-годишен криминално проявен бургазлия, жена му и двамата му сина.

По случая се води разследване. Припомняме, че същото семейство бе задържано през май, когато бяха иззети близо 100 грама метамфетамин и голяма парична сума.

Униформените са проверили и още две жилища в кв. „Победа“, обитавани от двама криминално проявени братя. В едното от тях, разположено на ул. „Владислав“, са намерени марихуана, електронна везна и найлонови пликчета (джъмпери).

На място са задържани обитателя на жилището - 24-годишен бургазлия и 26-годишния му брат. Работата по случая продължава.