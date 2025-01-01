Две деца – братчета на 4 и 6 години – са избягали от детска градина „Св. Анна“ в Сапарева баня, съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР – Кюстендил ст. комисар Светослав Григоров.

Сигналът е подаден от майката на децата.

Незабавно са предприети издирвателни действия от екипи на полицията от Сапарева баня и Дупница.

Децата са намерени за 50 минути в центъра на Сапарева баня. Те са в добро здравословно състояние, предадени са на родителите и вече се намират на домашния си адрес.