Напълно възстановено и с дейставщи атракциони - плавателни съдове за ползване от желаещи в езерото в Лесопарк "Кенана" край Хасково.

БТА

Любимият на поколения местни жители кът за отдих десетилетия бе в разруха. В началото на юни миналата година бе взето решение обектът да бъде даден на концесия. Местният Общински съвет одобри на сесия това решение на 14 юни 2024 година.

Приключи ремонът на подхода към монумента на Богородица в Хасково (СНИМКИ)

През ноември бе подписан и 35-годишен договор с концесионера - фирма "Ариеман". Дружеството се задължи да направи инвестиция от над един милион лева за възстановяването на езерото и прилежащите му площи, както и да плаща на Общината годишна такса от 7800 лева без ДДС.

БТА

Негов служител днес обясни, че вече по утвърден ценоразпис деца и големи могат да се повозят на малка или голяма лодка или водно колело. Част от съдовете са задвижвани с електричество, други - ръчно с педали.

БТА

БТА

"Концесията на езерото на "Кенана" се изпълнява според заданието, което сме заложили. Дори лодките, които връщат спомените ни от детството, вече са тук", написа във фейсбук страницата си кметът Станислав Дечев, след като предприе инспекция на обекта.