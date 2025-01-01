Митническите служители на „Капитан Андреево“ откриха 105 560 къса (5278 кутии) контрабандни цигари в товарен автомобил, превозващ мебели за Франция, съобщиха от Агенция „Митници“.



Товарната композиция с чужда регистрация пристига на пункта на входящо трасе в страната на 27 септември, управлявана от турски гражданин. Водачът е представил документи, че превозва мебели от Турция за Франция през България и е заявил, че няма друго за деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товара. При извършената физическа проверка митническите инспектори откриват, укрити в кухините на превозваните мебели - дивани и скринове, общо 105 560 къса (5278 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

Агенция „Митници“



Контрабандните тютюневи изделия за иззети. На водача на товарния автомобил е съставен акт за административно нарушение.



От началото на годината митническите служители на „Капитан Андреево“ са задържали над 30 000 000 къса цигари. В повечето случаи акцизните тютюневи изделия са били укрити между декларирани стоки в товарни автомобили, пътуващи за държави в Западна Европа, където пазарните цени на цигарите са значително по-високи.