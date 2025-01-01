Митническите служители на пункт Лесово откриха 30 000 къса (1500 кутии) контрабандни цигари в товарен автомобил, превозващ мебели за Великобритания.

Товарната композиция с чужда регистрация е пристигнала на МП Лесово на входящо трасе на 15 август, управлявана от турски гражданин. Водачът представил документи, че превозва мебели от Турция за Великобритания през България и заявил, че няма друго за деклариране.

Във връзка с предварителен рисков анализ е извършена щателна митническа проверка на превозното средство. В хода на контролните действия митническите инспектори открили кашони с контрабандни цигари, укрити между декларираните мебели в товарното помещение. Установени били общо 30 000 къса (1500 кутии), недекларирани цигари от една и съща търговска марка, с турски акцизен бандерол.

Контрабандните тютюневи изделия за иззети. На водача на товарния автомобил е съставен акт за административно нарушение. Образувано е административнонаказателно производство по случая.

От началото на годината митническите служители на МП Лесово са задържали над 3.200 млн. къса контрабандни цигари. В повечето случаи акцизните тютюневи изделия са били укрити между декларирани стоки в товарни автомобили, пътуващи за държави в Западна Европа, където пазарните цени на цигарите са значително по-високи.