Спипаха голямо количество контрабандни цигари на "Капитан Андреево", съобщиха от Агенция "Митници".

Агенция „Митници“

На 21 септември на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът - турски гражданин, представя документи за превозваната стока - дренажен клей за растения, от Казахстан през Турция за България.

Хванаха 245 000 къса контрабандни цигари на „Капитан Андреево“

В средната част, в 72 от превозваните хартиени чували с декларирана стока се установява, че са укрити кутии с цигари.

Агенция „Митници“

Общото количество на откритите цигари е 2 199 440 къса - 109 972 кутии, всички с чужд акцизен бандерол, на стойност 824 790 лева - 421 708,43 евро.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.