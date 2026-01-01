26-годишен мъж, издирван за палеж в чешка фабрика за оптика и дронове, извършен миналия месец, е бил задържан на ГКПП „Капитан Андреево“ при опит да напусне страната ни в посока Турция. Това съобщиха от Апелативна прокуратура – Пловдив.

Днес Окръжна прокуратура-Хасково внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо арестувания. Той е обявен за международно издирване с Европейска заповед за арест, издадена от съд в гр. Пардубице.

Европейската заповед за арест спрямо чуждия гражданин е получена в Окръжна прокуратура-Хасково чрез Шенгенската информационна система. Окръжен съд-Хасково ще заседава днес по искането на прокуратурата за постоянен адрес спрямо 26-годишния мъж.

Припомняме, че неизвестна досега пропалестинска активистка група пое отговорност за пожара от 20 март в индустриален комплекс в Пардубице, на около 120 км източно от чешката столица Прага. От групировката заявиха в онлайн съобщение, че набелязаната компания е разработвала оръжия за Израел.

Вчера стана ясно, че чешките власти ще поискат заподозреният да бъде екстрадиран, съобщи Ройтерс.