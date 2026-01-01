Генералният секретариат на Съвета на Европейския съюз насрочи за утре среща на Работната група за разширяване и страните, преговарящи за присъединяване към ЕС, на която ще бъде разгледано предложението на Европейската комисия за премахване на допълнителните роуминг такси за Западните Балкани, предаде ТАНЮГ.

Според програмата, обявена на сайта на Съвета на ЕС, на срещата ще се разглежда предложението на ЕК за започване на преговори между ЕС и Западните Балкани за споразумение за роуминга.

Ако преговорите приключат успешно, гражданите на Северна Македония, Сърбия, Албания, Косово, Босна и Херцеговина и Черна гора ще могат да звънят, изпращат СМС-и и да използват мобилните си данни в страните от ЕС на цените, на които ги използват у дома. Гражданите на страните от ЕС, които пътуват из Западните Балкани, ще се възползват от същите привилегии.

Споразумението ще осигури и право на същото качество и скорост на мобилните мрежи като у дома, както и на безплатно позвъняване на номерата за спешна помощ.

През юли 2025 г. тези условия влязоха в сила за две други кандидатки за членство в ЕС - Украйна и Молдова.

Режимът "Roam like at Home", с който страните членки използват роуминг с условията в собствената си страна, влезе в сила през юни 2017 г.