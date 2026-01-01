Създадена е интерактивна карта, на която са посочени секциите за гласуване за българите в чужбина, каза Боряна Стойнова от Министерството на външните работи (МВнР) по време на брифинг на Координационния съвет за подготовка на предсрочните парламентарни избори на 19 април, който се състоя в сградата на Министерския съвет.

Картата е публикувана на сайта на МВнР. По думите ѝ секциите са най-много в Европа.

Освен картата, на сайта на МВнР ще бъде публикувана и таблица с адреси, които ще могат да се копират в мобилни устройства. „На сайта има и списъци за гласуване извън страната и гражданите могат да проверят дали са вписани в тях“, добави тя.

„Работим допълнително и по логистиката, в изпълнение на указанията на ЦИК“, каза още Стойнова. По думите ѝ се подготвя и логистичната схема, по която машините ще бъдат изпратени в чужбина.