Специализирана полицейска операция за превенция на нарушения на изборното законодателство се провежда на територията на община Бяла Слатина, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Акцията е започнала тази сутрин, като освен извършваните проверки за нарушения на изборния кодекс, е насочена и към противодействие на конвенционалната престъпност, осигуряване на добър обществен ред и контрол на автомобилното движение. Операцията е с участието на екипи на Зонално управление „Жандармерия“.

Миналата седмица при посещението си във Враца вътрешният министър Емил Дечев съобщи, че увеличението на сигналите за нарушения на политическите права на гражданите е с около 600% спрямо октомври 2024 година.