МВР въвежда допълнителни мерки за контрол и бърза реакция за осигуряването на честни и прозрачни избори. Това съобщи в профила си във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

200 служители на Главна дирекция „Национална полиция“ ще бъдат командировани в цялата страна, за да подпомагат наблюдението и противодействието на изборните нарушения и престъпления преди и в изборния ден.

МВР: Няма място за страх – подавайте сигнали за нарушения, свързани с изборите

Създава се и специално комуникационно звено към Дирекция „ЕЕН 112“ с допълнителни оператори за приемане на сигнали от граждани, свързани с изборния процес. Звеното ще функционира в ГДНП и ще следи в реално време за получаването, регистрирането и обработването на сигналите в цялата страна.

Всички сигнали ще се обработват по две независими линии, за да се гарантира, че нито един няма да бъде пренебрегнат или забавен.

От МВР призовават гражданите към активност и отговорност при подаването на сигнали за нередности, допълни Кандев.