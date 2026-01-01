Областните управители вече са организирали изработването на параваните и закупуват необходимите изборни книжа и материали, Министерство на външните работи (МВнР) действа много интевзивно, за да осигури възможност максимален кръг от наши сънародници в чужбина да гласуват, Министерство на вътрешните работи (МВР) действа по големия брой сигнали за нередности и купуване на гласове, Министерството на електронното управление има важна задача с подготовката на машините, съвместно с Централната избирателна комисия (ЦИК), а всички наблюдатели на партиите може да присъстват на процеса по удостоверяване на машините - това като обобщение стана ясно на брифинг на Координационния съвет за подготовка за изборите.

Съветникът на служебния министър-председател по въпросите на изборите Ваня Нушева посочи, че областните администрации работят по образци, съответстващи на параметрите, определени от Централната избирателна комисия (ЦИК). По думите ѝ Министерството на външните работи работи интензивно за осигуряване на възможност максимално широк кръг български граждани в чужбина да упражнят правото си на глас.

Нушева съобщи още, че са подадени над 60 000 заявления за гласуване извън страната, което е два пъти повече в сравнение с предходните избори. Предвижда се да бъдат разкрити 493 секции извън територията на страната.

Тя отбеляза, че Министерството на външните работи е приключило процеса по събиране на информация за подходящите места за разкриване на секции в чужбина в координация с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО).

На 4 април изтича крайният срок за подаване на заявления за гласуване на друго място. По думите ѝ гражданите, които имат настоящ адрес, различен от постоянния, и желаят да гласуват по него, трябва да подадат заявление, като съответните електронни услуги и линкове са активни на сайта на ГРАО.

Министерството на електронното управление има ключова роля в подготовката на машинното гласуване, каза още Нушева. Тя посочи, че съвместно с ЦИК се извършват действия по подготовката на софтуера на машините и хешкода, като това се очаква да стане в края на седмицата. Дотогава наблюдатели и представители на политическите партии имат възможност да присъстват на процеса по удостоверяване на машините, добави съветникът на премиера.

Нушева отбеляза също, че Министерството на електронното управление разработва и варианти за улесняване на хората с намалено зрение и незрящите избиратели. По думите ѝ е обсъждана възможността за генериране на аудиофайлове и QR кодове към тях, които да бъдат поставени на информационните табла с кандидатските листи. След анализ обаче е било установено, че този вариант може да създаде затруднения и забавяне, тъй като окончателните варианти на листите се утвърждават едва седем дни преди изборите.

"Експертите на Министерството на електронното управление предлагат няколко различни варианта, които да дадат сигурност на информацията и да използват най-съвременните технологични решения", каза Нушева. Тя допълни, че се обсъждат и възможности незрящите да използват приложения, които вече са познати и достъпни за тях.

Министерството на вътрешните работи продължава работа по сигнали за изборни нарушения и купуване на гласове, заяви Ваня Нушева. Тя уточни, че ведомството осигурява и охраната на помещенията, в които работи изборната администрация, местата за приемане на протоколите, сградите за съхранение на изборните книжа, както и печатницата на Българската народна банка, където се отпечатват бюлетините.

"Полагаме всички усилия в диалог с Централната избирателна комисия, за да бъде достатъчно добре организиран изборният процес и да бъдат предприети мерки за превенция срещу изборни нарушения", каза също Ваня Нушева.

МВР

Към днешна дата в МВР са получени 576 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите, най-много от тях са в Бургас, София и Враца, това заяви заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев.

514 сигнала са свързани с купуване на гласове в полза на политически партии или коалиции, 15 са за неправомерна агитация, 3 за корпоративен вот и 1 за унищожаване на имущество.

Образувани са 181 досъдебни производства, най-много са в СДВР - 36, следвано от Бургас - 24, Кюстендил - 17.

Всичко досъдебни производства са за престъпления срещу политическите права.

Съставени са 1476 предупредителни протокола и са проведени 120 полицейски специализирани акции. Задържани са 95 души.