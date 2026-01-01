Софийската света митрополия за поредна година организира традиционно боядисване на великденски яйца, съчетано със спортни игри, под надслов „Празник на православния дух и традиции“.

Събитието ще се състои на 9 април, Велики четвъртък, от 10:00 ч. на площад „Св. Неделя“, съобщават от митропополията.

В 11:30 ч. ще потегли празничната лития, водена от свещенослужители на Софийската света митрополия и от деца, носещи икони и кошнички с боядисани яйца.

Празничното шествие ще достигне до старинния митрополитски храм „Св. Петка“, на ул. „Цар Калоян“ 9.