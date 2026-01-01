За поредна година „Ох, на мама!“ ще събере на двудневно събитие бъдещи и настоящи родители, които ще имат възможността да получат отговори на всички свои въпроси от уважавани у нас специалисти от различни области.
Събитието ще се проведе на 16 и 17 май в зала 8 на Националния дворец на културата (НДК) в София.
Водещите ще са Диляна Георгиева, позната в социалните мрежи като dilianadare, създател на комедийно съдържание и Илиян Любомиров - творчески директор и съавтор на рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.
В рамките на двата дни участниците ще могат да получат еспертни и практически насоки и да се подготвят за различните етапи, свързани с отглеждането на дете.
От бременността до първите месеци
Програмата обхваща периода от бременността до първите месеци след раждането.
Първият ден е насочен към бременността и ранното развитие на детето. Сред акцентите са значението на първите 1000 дни, проследяването на рискова бременност и подготовката за раждането – кога да се тръгне към болницата, какво е необходимо да се подготви и как да се премине по-спокойно през този период.
Ще бъдат разгледани и теми, за които все по-често се говори като постродилната депресия и емоционалните промени след раждането. Няма да бъде пропусната и темата за съня на бебето през първата година и изграждането на навици.
В дискусиите през първия ден ще се включат специалисти като д-р Надежда Римпова и д-р Иван Вецев, както и експерти с практически опит като Динка Негалова, Валентина Димитрова и Магдалена Дойчинова.
Ежедневието след раждането
Вторият ден обхваща периода след раждането и основните грижи за детето.
Ще се говори за кърменето – от първите стъпки до възможните трудности, както и за възстановяването на тялото след раждане, включително диастазата.
Сред темите намират място и важни въпроси – от съжителството с домашни любимци и имунизациите до правата на жената преди, по време и след раждането.
В програмата през втория ден ще се включат специалисти като Ася Демирева и Ваня Висарионова, д-р Пламен Масларски и адв. Величка Костадинова.
И за да бъде преживяването още по-приятно, посетителите ще могат да се включат и в томбола с много и разнообразни подаръци.
Как да се включите
Събитието е с вход свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна регистрация.
Записването става на: https://ohnamama.bg/event
Участниците могат да изберат дали да присъстват на 16 май (ден 1), 17 май (ден 2) или и в двата дни.
Важно е да се има предвид, че отбелязването на интерес във Facebook не гарантира запазено място.
Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори Pufies, Future, Valentis, НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, нашите основни спонсори Sopharmacy/Nanibell, BioGaia®, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, Нечовешки магазини, BebeMax, както и на нашите партньори Crazy Kids, Кendy Pharma, ДКЦ Неоклиник, Kaloo, Lilliputiens, One – Eco, NelVA, ASTRATEX, МетЛайф България, Goto jewellery and diamonds, Natur Pharma, BioNino, Plasmon, Little Treasures Kids Yoga, DEVIN Изворна, Термо Смарт ЕООД, Бочко, Матернеа, Ecowell, ECOS3, PartyFox, Huggy Bear, Candy Baby, Bilka, Info DAR, Светулка, издателство „Ентусиаст“, My Toy, Издателство МАМА ЗНАЕ, Престиж Wellness.
Институционални партньори на събитието са "Алианс на българските акушерки", Фондация "Деца на борда" , "SOS Детски селища" и Български Червен кръст (БЧК).