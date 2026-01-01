За поредна година „Ох, на мама!“ ще събере на двудневно събитие бъдещи и настоящи родители, които ще имат възможността да получат отговори на всички свои въпроси от уважавани у нас специалисти от различни области.

Събитието ще се проведе на 16 и 17 май в зала 8 на Националния дворец на културата (НДК) в София.

Водещите ще са Диляна Георгиева, позната в социалните мрежи като dilianadare , създател на комедийно съдържание и Илиян Любомиров - творчески директор и съавтор на рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.

В рамките на двата дни участниците ще могат да получат еспертни и практически насоки и да се подготвят за различните етапи, свързани с отглеждането на дете.

От бременността до първите месеци

Програмата обхваща периода от бременността до първите месеци след раждането.

Първият ден е насочен към бременността и ранното развитие на детето. Сред акцентите са значението на първите 1000 дни, проследяването на рискова бременност и подготовката за раждането – кога да се тръгне към болницата, какво е необходимо да се подготви и как да се премине по-спокойно през този период.

Ще бъдат разгледани и теми, за които все по-често се говори като постродилната депресия и емоционалните промени след раждането. Няма да бъде пропусната и темата за съня на бебето през първата година и изграждането на навици.

В дискусиите през първия ден ще се включат специалисти като д-р Надежда Римпова и д-р Иван Вецев, както и експерти с практически опит като Динка Негалова, Валентина Димитрова и Магдалена Дойчинова.

Ежедневието след раждането

Вторият ден обхваща периода след раждането и основните грижи за детето.

Ще се говори за кърменето – от първите стъпки до възможните трудности, както и за възстановяването на тялото след раждане, включително диастазата.

Сред темите намират място и важни въпроси – от съжителството с домашни любимци и имунизациите до правата на жената преди, по време и след раждането.

В програмата през втория ден ще се включат специалисти като Ася Демирева и Ваня Висарионова, д-р Пламен Масларски и адв. Величка Костадинова.

И за да бъде преживяването още по-приятно, посетителите ще могат да се включат и в томбола с много и разнообразни подаръци.

Как да се включите

Събитието е с вход свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна регистрация.

Записването става на: https://ohnamama.bg/event

Участниците могат да изберат дали да присъстват на 16 май (ден 1), 17 май (ден 2) или и в двата дни.

Важно е да се има предвид, че отбелязването на интерес във Facebook не гарантира запазено място.

