Разследват два случая на домашно насилие в Шуменско през уикенда, съобщиха от полицията.

Задържаха 47-годишен мъж от Шумен след отправени закани за убийство към жената, с която живее на семейни начала. Съобщено е, че между мъж и жена, които живеят на семейни начала е станал скандал, по време на който той е отправил закана за убийство към 38-годишната жена.

При друг случай - потърсено е съдействие от полицейски екип след възникнал скандал в частен дом в село Средня. На място станало ясно, че 57-годишен мъж нанесъл удар с чаша в лицето на 60-годишна жена, с която живее на семейни начала.

След това ѝ отправил закана за убийство. Жената била без видими травматични увреждания. Мъжът е задържан.