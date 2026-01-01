Образованието и общите усилия размиват всички различия между етносите. Образованието е и ключов фактор за модернизацията, с тези думи служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов посрещна в МОН представители на ромската общност, ангажирани в системата - учители, медиатори, директори на училища, университетски преподаватели и активисти от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, съобщават от ведомството.

Министър Игнатов припомни думите на Левски, че в България не трябва да има разлика между българи, роми, турци, евреи, като подчерта, че трябват още общи усилия в тази посока.

Проф. Игнатов акцентира върху необходимостта ромските деца, както и всички български деца, да посещават детска градина, за да се социализират, да научат български език и по този начин да имат равен шанс и да не изостават в училище.

„В детската градина сега децата получават много знания. За да се развиват те, трябва да са в равноправна среда“, отбеляза образователният министър.

В рамките на срещата бяха коментирани механизмите за подкрепа на учителите, които преподават на ромски деца. Отбелязана бе и ключовата роля на медиаторите в работата с родителите, децата и учениците.

Председателят на „Амалипе“ Деян Колев и участниците в срещата подчертаха колко важна е подкрепата на държавата и партньорството с Министерството на образованието и науката (МОН) за достъпа до качествено образование.

В разговора участваха също заместник-министрите на образованието и науката - д-р Емилия Лазарова и д-р Наталия Михалевска, главният секретар на МОН Любомир Йосифов, началникът на кабинета на министъра Мария Петкова и директори на дирекции в МОН.

Срещата за 15-а поредна година се състоя в навечерието на 8 април - международния ден, в който се почита паметта на ромите, загинали по време на Холокоста, поясняват от образователното министерство.