Министерството на здравеопазването започва работа по създаването на Национална програма за осигуряване на достъп до Налоксон като животоспасяващ лекарствен продукт в системата на здравеопазването и извън нея.

На последното заседание на Националния съвет по наркотични вещества беше взето решение за създаване на работна група, която да изготви предложения за устойчив механизъм за осигуряване на антидота.

Целта е медикаментът да бъде наличен там, където времето спасява живот – в центровете за спешна медицинска помощ, както и при екипите на първа линия, включително в структурите на МВР, Агенция „Митници“, местата за лишаване от свобода и други служби, които работят в среда с повишен риск.

Работната група трябва да предложи конкретни решения за осигуряване, разпределение и използване на медикамента, така че да се гарантира бърз и ефективен достъп при спешни ситуации.

Създаването на Национална програма е следващ етап към изграждане на дългосрочна политика, която да не разчита единствено на дарения, а да осигури предвидимост и устойчивост в доставките. Това е важна стъпка за намаляване на смъртността при употреба на опиоиди и за защита на живота и здравето на хората в риск.