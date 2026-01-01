На 8 април (сряда) от 9 ч. до 16 ч. за полагане на маркировка временно ще се ограничава движението в посока Кулата в участъка от АМ „Струма“ - от пътен възел „Благоевград - Юг“ /97-ми км/ до Симитли /104-и км/. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът за Кулата ще се пренасочва по обходен маршрут по път I-1 София – Кулата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ -www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.