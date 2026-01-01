В модерната история на българското маркоиздаване вече има алея на славата за бележити актьори и творци и днес към тази престижна галерия се присъединява Кръстьо Сарафов. Това каза заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков на церемония за валидиране на филателно издание, посветено на 150 години от рождението на българския актьор.

Министерство на транспорта и съобщенията

Печатът за пускане в употреба бе поставен заедно ректора на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ проф. Мирослав Дачев и художника на марката проф. Любомир Каралеев.

Министерство на транспорта и съобщенията

„В едно от малкото си интервюта Кръстьо Сарафов казва „Мъчно е да се определи кой е най-любимият ми сценичен образ, както е мъчно за майката да каже кое от децата си обича повече. Може би и за нас ще бъде трудно да кажем коя пощенска марка е най-ценна, но тази със сигурност тя ще бъде сред най-обичаните“, добави заместник-министърът.