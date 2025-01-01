Ще запомним Георги Калоянчев като актьора, който не играеше ролите, а живееше в тях, а чрез тях живееше и България, каза заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по повод валидирането на пощенска марка с лика на актьора, издадена по случай 100 години от рождението му. Събитието се състоя в Сатиричния театър.

"Както централната колона на театъра държи сградата на Сатирата, така и тези велики сатирици, чиито ликове са изобразени на колоната, на раменете си държат българския театър, нашия дух и нашите духовни въжделения", отбеляза министърът.

По думите му, когато говорим за будители, много често се има предвид хората на словото, хората на науката. Малко от нас се сещат, че онези, които са ни накарали да мислим, онези, които са ни развълнували, които са ни разсмели, често през сълзи, са точно актьорите, чиито ликове виждаме тук и които са били артисти на Сатиричния театър, посочи министър Гроздан Караджов.

Според него всички тези хора са наши будители и, опазвайки в паметта си от поколение за поколение техните образи, техните роли, всичко, което са направили, ние опазваме българския дух.

Наистина намирам днешното валидиране на марката за точно такъв спомен, който оставяме в маркоиздаването, защото марката е фискален знак, тя е комуникационен знак, без нея писмата не могат да пътуват, но всъщност чрез филателистите, чрез хората, които ги съхраняват, оставяме образите на Георги Парцалев, а сега и на титана на българския театър, смята министърът.

"И сега, когато сме се събрали тук, за да поговорим за това велико име в нашия театър, ние отново и отново виждаме образа на Стефчов от „Под игото“, образите от „Опасен чар“ и „С деца на море“, както и десетките превъплъщения, с които той караше зрителите да се смеят и да плачат", каза още Гроздан Караджов.

"Нека чрез тази малка марка да има и едно визуално продължение на посланието, което той остави със своята автобиография - „Жив съм, ваш съм“, добави той.

"Искам да благодаря за това, че сме заедно днес, за усещането за единност, за усещането за общество, за нация, защото тези събития би трябвало и ни водят точно в тази посока", каза директорът на Сатиричния театър Калин Сърменов.

Има пространства, в които можем да бъдем единни и това, че днес сме тук заради Георги Калоянчев е повече от добре, посочи той и добави, че едно общество, без да има памет, без да се случват събития, които да го изграждат в бъдеще, няма как да направи следващата си крачка.

"Когато говорим за обединение, когато говорим за единно мислене, за мен на първо място е това, че една среда, в която ние искаме емоционално да заредим поколенията след нас, има изключителна необходимост от това отношение", отбеляза Калин Сърменов. Той добави, че това е обща задача, задача на всеки, защото, ако застанем отстрани и наблюдаваме процесите, те никога няма да се случат.

Художникът Тодор Ангелиев, чието дело е марката, каза, че работата е била огромна чест и удоволствие. Той е автор и на марката с лика на актьора Георги Парцалев.