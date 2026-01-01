„И в следващия си живот, ако трябва, пак това ще правя“ – това каза пред журналисти Ганка Иванова, при която през годините са били настанявани над 20 деца, последното от които – със специални потребности

Ганка Иванова участва в откриването на Националната инициатива „Приеми ме“ за популяризиране на приемната грижа. Инициативата е съвместен проект на Българската телеграфна агенция и Агенцията за социално подпомагане.

„Много трудни са разделите с децата“, споделя Иванова. „Всички досега са били осиновени, само три от тях са били върнати обратно в семействата. Едно дете беше дадено за международно осиновяване в Италия“, разказва още тя. С много от децата продължава да поддържа връзка и да гледа как растат от снимки, които осиновителите изпращат.

В момента Иванова отглежда две деца, като едно от тях е със специални потребности. "В началото не можеше да ходи и беше голяма емоция, когато преди Коледа проходи. За това работихме две години. Ходили сме на рехабилитация, логопед, невролог и психолог. Надяваме се скоро и да проговори", разказва жената.

„Съпровождаме семействата през целия процес“, казва социалният работник Йоана Ангелова. Приемната грижа е регламентирана чрез наредбата за утвърждаване и подбор на приемните семейства и настанените при тях деца, първо има подбор на семействата, а след това информационна среща и домашно посещение, обясни тя.

Прави се и оценка за мотивацията на приемните семейства. За да бъдат настанени при тях дечица, семействата трябва да бъдат потвърдени от комисия по приемна грижа. Децата се настаняват понякога по спешност, а напоследък има и деца с планирани напасващи срещи. Това е период от един месец, в който децата и приемното семейство се опознават, за да се адаптират по-лесно.

„Проследяваме развитието на децата и грижата, която полагат до момента на извеждането им“, каза още Ангелова.

Инициативата е част от проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила“ - Компонент 1, насочен към развитието на приемната грижа в България и повишаване на капацитета на ангажираните с нея – социални работници, общински служители, приемни родители и др.

Проектът се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Днес националната инициатива „Приеми ме“ беше открита в пресклуба на Българската телеграфна агенция.

По време на откриването генералният директор на БТА Кирил Вълчев каза, че притчата, която се разказва в днешния ден, е за безплодната смоковница - смокинено дърво, което Господ прокълнал като казал да изсъхне, защото не дава добър плод. Това е подходящ момент да се замислим за различните пътища, по които да не изсъхваме безплодни като смоковницата от притчата и да даваме добър плод. Именно един пример за добър плод е темата за приемната грижа, която започваме сега, посочи Вълчев.

Приемната грижа не е просто работа, не е просто трудов договор, тя е кауза, идея за това да се създадат условия за подкрепа и възможности за развитие в най-ранна детска възраст, каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той посочи, че в момента броят на приемните семейства е 1604, в тях са настанени 1488 деца.

Каузата на приемната грижа е да навакса годините на страхове и липса на майчина грижа при децата, заяви директорът на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Ана Ананиева. Тя подчерта, че приемната грижа не е обикновена мярка за закрила. Тя има специфичен житейски път, който се разви за над 10 години, премина през изключително тежки изпитания, за да може да осигури на децата дом, любов, майчина прегръдка и подкрепа в житейските крачки, допълни Ананиева.

В началото на Страстната седмица сме, а в това време нашият Спасител и Господ Иисус Христос е жертвал себе си за всички нас, за другите. Приемната грижа е също такъв подвиг - един жертвен пример. Да пожертваш себе си, времето и живота си за някой друг, по примера на Христос. Такива хора приличат най-много на Господа, защото извършват неговите дела. Това каза главният секретар на Св. Синод на Българската православна църква - Мелнишкият епископ Герасим.

По време на откриването беше излъчен специално заснет видеоклип с история на приемната майка Рене Емил.

Любов, семейство и сигурност – така Рене Емил описва живота, който получават децата в приемна грижа. Любовта е тази, която дава емоционално и физически развитие на детето и променя съдбата му, смята тя. Според нея чрез приемната грижа децата получават сила да израснат в осъзнати и достойни личности с мечти и надежди и да се реализират като част от обществото.

В рамките на кампанията се предвижда изготвянето на други видеоматериали с лични истории.