Задържаха в България шейх от кралската фамилия на Обединените арабски емирства, научи NOVA. Арестуваният е братовчед на сегашния крал и внук на първия шейх на емирствата.

На 3 април Софийски градски съд (СГС) задържа за срок до 40 дни гражданин на Обединени арабски емирства (ОАЕ) след искане на Софийска градска прокуратура (СГП), образувано по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА). Задържаният е обявен за международно издирване с цел екстрадиция и арест по искане на Интерпол ОАЕ – Абу Даби, въз основа на червен бюлетин от 1 декември 2025 година, съобщиха от обвинението.

С постановление от 1 април 2026 г. на прокурор при Върховна касационна прокуратура, чуждият гражданин е задържан за срок до 72 часа.

Спрямо него е издадена национална заповед за арест от прокурора на Дубай, ОАЕ с цел изтърпяване на присъда от 26.07.2017 г. на съда на ОАЕ – Дубай за извършено престъпление (деяние, формулирано като злоупотреба с доверие). Наложеното наказание е лишаване от свобода за срок от 6 месеца и глоба в размер на 20 737 263.37 AED – дирхами.

Деянието, за което е осъден, съответства в най-голяма степен на престъпление по чл. 217, ал. 1 НК на Република България и е наказуемо със затвор в размер до 3 години и глоба, а ако се касае за значителни или невъзстановени щети, наказанието е лишаване от свобода до 5 години и глоба. Също така извършеното престъпление е наказуемо с лишаване от свобода от 1 до 6 години, а ако обсебването е в големи размери – предвиденото наказание е от 3 до 10 години.

С постановление от 2 април 2026 г. наблюдаващият прокурор при СГП му е наложил забрана да напуска пределите на Република България.

В СГП освен постъпилите данни за издадена валидна национална заповед за арест, от страна на съдебните власти на ОАЕ е декларирано намерение за последващата екстрадиция на чуждия гражданин.

От изложените фактически обстоятелства и оперативни данни на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при МВР – София е установено, че арабският гражданин, осъден за икономическо престъпление, разполага с финансови възможности да се укрие, тъй като същият е пребивавал в няколко държави, разположени на различни континенти.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд. Въззивното производство пред САС е насрочено за разглеждане на 9 април 2026 г.