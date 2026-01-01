За трета поредна година в Ямбол ще бъдат раздадени повече от 1000 безплатни козунака на пенсионери и хора в нужда по повод предстоящите Великденски празници, съобщиха от Общината.

Средствата за инициативата са осигурени от кмета на общината, неговия екип и общински съветници, които използват платформата „Пряка демокрация“, за да подкрепят обществено значими каузи.

Те не за първи път застават зад подобни инициативи в подкрепа на възрастни хора и хора в нужда. „Вярваме, че грижата към хората личи най-силно в малките жестове.

С тази инициатива искаме да покажем внимание и уважение към възрастните хора в Ямбол и да допринесем празниците да бъдат по-топли и споделени“, посочва кметът Валентин Ревански.

Благотворителната акция ще се проведе на Велики четвъртък - 9 април, около обяд, пред централната поща в Ямбол. Всички пенсионери и нуждаещи се граждани могат да получат козунак на място, който ще бъде раздаван от организаторите.

За да може инициативата да достигне до повече хора, организаторите призовават всеки да получи по един козунак.