Варненци се стекоха на плажа примамени от топлото време.

БТА

Те се наслаждават на слънчевите лъчи и морските вълни.

БТА

БТА

По Черноморието облачността ще е променлива на 7 април, често значителна, сочи прогнозата за времето.

БТА

Сутринта на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е до умерен, сутринта от север-североизток, но до края на деня ще се ориентира от запад-югозапад.

БТА

Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.