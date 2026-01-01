Три жени станаха жертва на измама в Русе, съобщиха от полицията.

Измамата е станала на 4 април. Те са били служителки в търговски обект, намиращ се на адрес на ул. „Тулча“.

По време на почивка се намирали от задната част на магазина, когато към тях се е приближил непознат мъж, който им предложил да ги уреди със стекове с цигари на изгодна цена.

След проведен кратък разговор, жените са се съгласили да закупят предлаганата стока, като всяка от тях е дала на мъжа 100 евро. Той е напуснал мястото в неизвестна посока, без да изпълни уговорката.

По случая се води разследване.