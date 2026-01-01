Незаконен превоз на животински вътрешности в разрез с всякакви хигиенни и нормативни изисквания е установен от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Хасково. Шофьорът е заловен с помощта на Районното управление на МВР в града и ще бъде глобен, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

При рутинен преглед на социалните мрежи на инспекторите от ОДБХ са забелязали снимка на пикап с открита каросерия, пълна с животински вътрешности. Според автора на публикацията по време на движението от автомобила върху шосето е изтичала кръв.

По данни на шофьора той е намерил животинските вътрешности „на поляна край пътя“ и ги натоварил на пикапа за храна на неговите пет кучета. Не е известен произходът на продуктите, нито да ли са от здрави или болни животни.

Българската агенция по безопасност на храните стриктно следи за нарушения на законите за храните и за ветеринарномедицинската дейност във всички информационни канали, включително онлайн. Социалните мрежи се проверяват редовно за обяви за незаконна търговия с храни и други нерегламентирани дейности. При установени нарушения извършителите се издирват и санкционират.