Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) призовава всички стопани да бъдат особено внимателни за симптоми на шап по говедата, овцете, козите и свинете. При съмнение за заболяването те незабавно трябва да уведомят официален ветеринарен лекар.

Шапът е силно заразно вирусно заболяване. Разпространява се бързо и може да бъде причина за унищожаване на цели стада и сериозни икономически загуби.

БАБХ апелира към отговорен самоконтрол и съдействието на стопаните за превенция на опасната болест на фона на разрастващото ѝ разпространение с 46 огнища на шап в Кипър и пет огнища на о. Лесбос в Гърция, където преди няколко дни беше обявено извънредно положение.

Паралелно с това Агенцията вече е предприела множество мерки, с които да предпази българското животновъдство от шап. На първо място сред тях са стриктният контрол и борбата с нелегалния внос и търговията с животни от засегнатите държави.

Клинични признаци на шап са: везикули (мехурчета, пълни с течност, афти) в областта на устата (бузи, език, венци, носно огледало), копитата, вимето и гениталиите, преминаващи в разранявания (ерозии), повишено слюноотделяне, висока температура, депресия и липса на апетит, куцота, спад в млеконадоя, аборти, внезапна смърт при новородени животни.

При овце и кози клиничните признаци често са слабо изразени (предимно с куцота) и трудно разпознаваеми.

Следете за мехурчета и разраняване в междукопитното пространство, накуцване, афти и разранявания в устната кухина, вимето и гениталиите, силно слюноотделяне, обясняват от БАБХ.

Шапът се разпространява чрез директен контакт между болни и здрави животни, продукти от животински произход – чрез инфектирани продукти, включително хранене с кухненски отпадъци или термично необработено мляко. Механично пренасяне чрез обувки, дрехи, оборудване и превозни средства. Вятър – при определени климатични условия вирусът може да се разпространява на разстояние, особено при ниски температури и висока влажност.