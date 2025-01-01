От първи ноември таксата за паркиране в Синя зона на територията на Хасково ще поскъпне двойно. Предложението е на кмета и е свързано с промяна в Наредбата за обществения ред и при използването на пътни превозни средства и осигуряване на безопасност на движението. То бе утвърдено на заседанието на Общинския съвет.

След дебати с 32 гласа „за“, по четири „против“ и „въздържал се“ съветниците решиха за час престой в Синя зона вече да се заплащат два лева, вместо досегашния един лев. Нововъведение е таксата за половинчасово паркиране, която ще бъде един лев. Нов момент е и въвеждането на тримесечна такса за паркиране в зоната до края на тази година от 225 лева.

С друга промяна в наредбата отпада възможността за месечен абонамент за паркиране в Синя зона по месторабота от 20 лева. Промяна има и при използване на служебен абонамент, като той ще струва 2000 лева, без ДДС, при ползване на неограничен брой места. Сега абонамент важи за определен автомобил срещу 1200 лева.

Съветниците гласуваха за повишаване на сумата за нарушителите с поставена скоба. За свалянето на скоба, вместо досегашната сума от 25 лева, вече ще се заплащат 45 лева. При самосиндикално отстраняване на скоба, извършителят ще дължи най-малко сто лева глоба. Въвежда се и глоба между 100 и 200 лева, в случаите, когато скобата е повредена от собственика на „закопчания“ автомобил.

За подобряване на възможностите за използване на паркоместа в града от залата се чуха различни предложения - от изграждане на джобове в зоните край училищата, през въвеждане на интерактивна система за проследяване на свободните места.

Като част от моментните решения за разтоварване на автомобилния трафик в града, а оттам и в зоните за паркиране, кметът Станислав Дечев съобщи пред съветниците, че ще внесе за разглеждане предложение за използване на напълно безплатен обществен транспорт от децата и пенсионерите и понижаване на картата за пътуване за работещите с 50 процента.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред и при използването на пътни превозни средства бе внесен и на предходно заседание на Общински съвет на 25 юли, но впоследствие беше оттеглена за прецизиране. Готвените по нея промени бяха анонсирани от кмета през месец юни тази година.