Над 600 тона храни без документи, транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните, са иззети от автомобил с българска регистрация в Свиленград, съобщиха от Българска агенция по безопасност на храните.

Сигналът е подаден от РУ на МВР.

БАБХ запечата нерегистриран склад с храни в Свиленград

В хода на проверката инспектори от Областна дирекция по безопасност на храните-Хасково, са намерили около 550 кг замразено пилешко филе, 150 яйца и 9 кг кашкавал без идентификационна маркировка, документи за произход и етикети на български език.

На шофьора ще бъде съставен акт, а храната е насочена за унищожаване.