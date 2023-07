Узана Поляна фест: Много свежи ритми, зареждаща атмосфера и приповдигнато настроение

През юли в местността Узана край Габрово ще се проведe, която е и организатор на събитието.Събитието поставя във фокуса сидобрите практики и единението с природата. Фестивалът отново ще изненада сетивата, ще освежи мислите и ще даде възможност да споделите знания, усмивки и приключения.Тематичен акцент на Узана Поляна фест тази година епромените в него и адаптацията към климатичните явления. Форматът на Узана Поляна фест през 2023 година ще включва специализирани зони за различни екологични преживявания -, локални производители и програма от музика, духовни практики, арт работилници, концерти, лекции и демонстрации на различни зелени идеи и решения.За първи път в Узана Поляна фест ще бъде обособена зона за- място, където технологиите, откритията и иновациите ще се срещнат, за да осъществят партньорства и даТрите фестивални дни ще бъдат допълнени от преходи в планината, астрономическо наблюдение наА музиката на феста отново е в двеВ петък очаквайте Latino Kopeles, Greesh,а съботната вечер ще бъде озвучена от Вероника Тодорова и оркестър „Дианополис“, НеСтеНиЧували, No More Many More, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.В неделя на сцената ще излязат фолклорен ансамбъл „Габровче“, за да поведат традиционното узанско хоро. може да резервирате днитеза свежи емоции сред природата. Узана Поляна фест е с